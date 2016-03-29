​На должность вице-президента компании BP назначен азербайджанец - ФОТО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Операционный менеджер участков "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли" компании BP-Azerbaijan Орхан Гулиев назначен вице-президентом по технической безопасности и операционным рискам.

Как сообщили Report в компании, он приступит к исполнению обязанностей с 15 июня текущего года.

На этой должности он, будучи членом региональной руководящей группы BP в Азербайджане, Грузии и Турции, будет отвечать за деятельность по операционным рискам. О.Гулиев сменит на этом посту нынешнего вице-президента Роберта Уотта, вышедшего на пенсию после 37-летней деятельности на этом посту.

"Это соответствует плану компании BP по национализации кадров. За 20 лет работы в BP О.Гулиев набрался большого опыта в сфере выполнения операций и крупных проектов в Азербайджане, Грузии и Турции. В компании он занимал должности руководителя группы по операциям на море и менеджера платформы, требующих высоких технических навыков. Ранее он работал инженером-проектировщиком и проектным менеджером по проектам Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказского трубопровода и "Азери-Чираг-Гюнешли", а также занимал различные должности в инженерно-проектных управлениях BP в Соединенном Королевстве", - говорится в информации.

О.Гулиев окончил магистратуру Азербайджанского архитектурно-строительного университета, получил степень доктора философии в Азербайджанской нефтяной академии.

Он также имеет диплом специалиста по нефтегазовому управлению Колледжа Хенли (Великобритания). В 2014 году он окончил Операционную академию Массачусетского технологического института (США).

В 2009 году по распоряжению президента Азербайджана О.Гулиев был удостоен медали "Терегги" за вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны.

Женат, имеет двоих детей.