​На долю Азербайджана пришлось 97% закупок Грузией природного газа

В апреле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 177 млн кубометров природного газа.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на баланс природного газа по Грузии.

В прошлом месяце 97% купленного Грузией газа пришлось на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR) и консорциум "Шахдениз", косвенно на долю Азербайджана.

В отчетном периоде Грузия закупила 6 млн кубометров российского газа, что составляет около 3% потребления "голубого топлива". Это первый импорт газа из России с декабря 2017 года. Согласно проекту баланса природного газа на 2019 год, Грузия не планирует закупать газ из России до конца этого года.