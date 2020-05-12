На блоке "Шафаг-Асиман" могут провести оценку

Бурение первой разведочной скважины на морском блоке "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря началось 13 января этого года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

После завершения буровых работ полученные данные будут проанализированы. Если они будут положительными, для подтверждения результатов реализуется программа оценки.

Напомним, что контракт по морскому блоку месторождений "Шафаг-Асиман" был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Долевое участие в контракте распределено на паритетной основе. Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку.