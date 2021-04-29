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На блоке D230 продолжается интерпретация сейсмоданных

На блоке D230 продолжается интерпретация сейсмоданных На блоке D230, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, продолжается интерпретация сейсмических данных.
Энергетика
29 апреля 2021 г. 15:06
На блоке D230 продолжается интерпретация сейсмоданных

На блоке D230, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, продолжается интерпретация сейсмических данных.

Об этом Report сообщили из компании BP-Azerbaijan - оператора блока D230.

Отмечается, что если результаты интерпретации сейсмических исследований будут положительными, то может начаться основная программа разведки.

Отметим, что SOCAR и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке потенциальных перспективных структур блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря в апреле 2018 года. В октябре того же года парламент ратифицировал соглашение.

По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP - оператора в период разведки, составит 50%, вторая половина будет принадлежать SOCAR.

Блок D230 расположен в 80 км от береговой линии Азербайджана и занимает площадь 3 222 кв. км. Глубина воды колеблется от 100 до 800 м.

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Версия на английском языке Seismic data interpretation currently ongoing on D230 block 
Версия на азербайджанском языке D230 blokunda seysmik məlumatların interpretasiyası davam edir

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