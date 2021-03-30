На ближневосточном рынке сырой нефти происходят большие перемены

ADNOC, контролирующая почти все запасы нефти в ОАЭ, отменила ограничения на экспорт всей своей нефти

Крупные реформы, предпринятые одним из крупнейших производителей нефти на Ближнем Востоке, призваны ослабить государственный контроль над рынком нефти в этом регионе. Это на один шаг приблизит его к системе свободного рынка,

Как передает Report, об этом сообщает Hellenicshippingnews со ссылкой на Platts.

С 29 марта Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) сотрудничает с Межконтинентальной биржей (ICE) в листинге фьючерсного контракта с физической доставкой на ее флагманскую нефть Murban.

Не менее важно, что ADNOC, контролирующая почти все запасы нефти в ОАЭ, отменила ограничения на экспорт всей своей нефти. Эту ключевую меру контроля производители Ближнего Востока традиционно используют для управления своей долей рынка в ключевых регионах потребления черного золота.

В совокупности эти шаги означают, что рыночные силы будут определять не только цену на ключевой сорт ближневосточной нефти, но и контролировать, куда именно пойдет нефть третьего по величине производителя в регионе.

Действия ADNOC имеют большое значение для производителей и потребителей нефти в Азии и на Ближнем Востоке. Более широкое участие рынка в установлении цен и направление потоков Murban укрепит существующий механизм, который используется для определения цены на миллионы баррелей нефти к востоку от Суэцкого канала.

На протяжении четырех десятилетий эталонный тест Dubai, публикуемый S&P Global Platts, дает окончательную рыночную цену на отгрузку сырой нефти с Ближнего Востока, свободную от каких-либо ограничений на место назначения или перепродажу. Ежедневно заявки, предложения и торги, поданные широким кругом покупателей и продавцов на рынке, обеспечивают прозрачный рынок для процесса тщательной оценки, который лежит в основе котировок Platts Dubai.

С течением времени, когда добыча нефти Dubai в ОАЭ снизилась, в эталонный тест Platts Dubai были добавлены альтернативные поставки нефти для поддержания ликвидности, необходимой на быстрорастущем рынке. Подобно Platts Dated Brent, ведущему мировому эталону нефти, Platts Dubai также эволюционировала, чтобы отразить корзину сортов нефти различного качества, загружаемых из разных мест на Ближнем Востоке.

Разнообразие и ликвидность

В настоящее время в корзину Dubai входят сорта Dubai, Upper Zakum, Murban, Oman and Al Shaheen из ОАЭ, Омана и Катара. Самая конкурентоспособная цена на нефть в этой корзине ежедневно устанавливает базовую цену Dubai.

Такое разнообразие качества местоположения нефти гарантирует, что эталон, который используется при ценообразовании или хеджировании почти всего ближневосточного экспорта нефти в Азию, защищен от риска серьезного нарушения предложения или спроса на любой конкретный сорт нефти или на любую конкретную точку доставки. Ошеломляющее падение американского контракта WTI на отрицательную территорию в апреле прошлого года еще раз подчеркнуло необходимость такой диверсификации.

Сегодня вокруг эталонного сорта Dubai выстроена надежная экосистема ценообразования и хеджирования ближневосточной нефти. Постепенные изменения на азиатских нефтяных рынках, такие как запуск Оманского контракта на Дубайской товарной бирже более десяти лет тому назад и недавнего контракта на сырую нефть Шанхайской фьючерсной биржи, еще больше способствовали развитию этого механизма ценообразования.

Предстоящий запуск фьючерсов на сырую нефть Murban компанией ICE Futures Abu Dhabi (IFAD) рассматривается как дополнение к этой устоявшейся экосистеме, сосредоточенной вокруг нефти Dubai, и, как ожидается, повысит ее ликвидность и прозрачность.

Учитывая, что Platts Dubai отражает только нефть, не имеющую отношения к месту назначения, снятие ограничений на Murban и Upper Zakum означает, что весь запас пяти сортов дубайской корзины теперь доступен для процесса оценки эталонных цен.

За пределами этого региона отношение между Brent и Dubai — спрэд, который активно торгуется через биржу фьючерсов на свопы Brent/Dubai, — является основной движущей силой арбитражных потоков сырой нефти из Западной Африки, Европы и США в Азию.

Активный фьючерсный рынок Murban поможет в определении спреда Murban/Dubai, предоставив полезную информацию для расчетов экономики арбитража по определенным сортам со всего мира.

В процессе торгов IFAD Murban может столкнуться с теми же препятствиями, что и любой новый фьючерсный контракт. Но хотя успех не гарантирован, реформы, объявленные ADNOC, скорее всего, принесут пользу нефтяным рынкам в долгосрочной перспективе.

Напомним, что в марте 2018 года британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell Plc и китайский нефтетрейдер Unipec подписали первый в мире контракт на поставку нефти с привязкой по цене к фьючерсу в юанях, торги которым проводятся в Шанхае.