На Бакинском заводе глубоководных оснований обсудили будущие планы

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева прошло производственное совещание, посвященное выполнению предстоящих задач.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, недавно назначенный директор завода Роман Нагиев выступил перед коллективом. Он подчеркнул особую роль завода в реализации “Контракта века”, проекта “Шахдениз” и ряда других региональных проектов. За последние годы на производственных площадках завода осуществлены работы по модернизации и реконструкции.

На совещании состоялся обмен мнениями в связи с выполнением предстоящих задач, заслушаны предложения и рекомендации, даны соответствующие поручения по проведению просветительских мероприятий среди работников в связи Международным днем охраны труда, работ по обеспечению безопасности труда и другим вопросам.