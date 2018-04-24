На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе завершена на 39% интеграция станции LPG и битумной установки в систему

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В рамках модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) завершены на 39% работы по интеграции в общую инфраструктуру станции заправки сжиженным газом (LPG) и битумной установки.

Как сообщает Report, об этом сказал советник вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по стратегическому развитию Теймур Алиев.

По его словам, компании SOCAR Foster Wheeler/Tekfen на 98% завершили детальное проектирование в рамках проекта интеграции: "Работы подойдут к концу в сентябре этого года".

Отметим, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа. На НПЗ планируется строительство 14 новых установок.

Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом; на втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5"; последний этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".