​На Азербайджан придется 93% закупок газа Грузией в 2020 году

Объем закупок природного газа Грузией в 2020 году установлен на уровне 2,57 млрд кубометров.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на баланс природного газа по Грузии.

Из этого объема 2,39 млрд кубометров или 92,7% придется на закупки из Азербайджана (1,51 млрд кубометров – газ SOCAR, 873,8 млн кубометров – консорциума "Шахдениз").

В 2020 году Грузия закупит у России 169,9 млн кубометров газа (6,6% общего объема).

Добыча газа в Грузии в следующем году прогнозируется на уровне 17,9 млн кубометров.