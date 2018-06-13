На азербайджанский газ придется 25-30% потребления газа в Болгарии в 2020 году

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Баку. 13 июня REPORT.AZ/ "Природный газ, который будет добываться в рамках проекта "Шахдениз-2" в Азербайджане и достигнет Болгарии в 2020 году, составит 25-30% потребления газа в этой стране".

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра энергетики Болгарии Росен Симитчев на конференции "Южный газовый коридор и энергобезопасность Юго-Восточной Европы" в Баку.

Он отметил, что Болгария считает Азербайджан одним из основных источников природного газа для Юго-Восточной Европы:

"Азербайджан является основным источником и партнером Южного газового коридора. Болгария с 2020 года станет покупателем газа с "Шахдениз-2", который будет транспортироваться по Южному газовому коридору. Страна будет получать ежегодно 1 млрд кубометров шахденизского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB - Interconnector Greece-Bulgaria)".