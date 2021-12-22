На азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку подпишут 6 документов

В рамках 1-го азербайджано-турецкого энергетического форума, который состоится сегодня в Баку, будет подписано 6 документов.

В рамках 1-го азербайджано-турецкого энергетического форума, который состоится сегодня в Баку, будет подписано 6 документов.

Как сообщает Report, форум пройдет под председательством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Первым документом станет протокол 1-го Азербайджано-турецкого энергетического форума. Помимо этого, будут подписаны Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа между Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики, протокол о сотрудничестве между ОАО "Азерэнержи" и Турецкой государственной компанией по передаче электроэнергии (TEİAŞ).

Кроме того, между Азербайджаном и правительством Турции будет подписано соглашение о сотрудничестве в горнодобывающей сфере.

На повестке дня подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством по использованию ресурсов минерального сырья Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ЗАО AzerGold и Главным управлением по исследованию и разведке полезных ископаемых Министерства энергетики и природных ресурсов Турции и международной горнодобывающей компанией MTA, Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области наук о Земле между Национальной службой геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Главным управлением по исследованию и разведке полезных ископаемых Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

Азербайджано-турецкий энергетический форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией с целью обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического энергетического сотрудничества.