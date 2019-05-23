В январе-апреле этого года Грузия импортировала из Азербайджана 539,446 млн киловатт/часов электроэнергии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Общий объем импорта электроэнергии за отчетный период составил 613,88 млн киловатт/часов. На Азербайджан пришлось 87,8% грузинского импорта электроэнергии.

В январе-апреле Россия поставила Грузии 74,430 млн киловатт/часов электроэнергии.

За указанный период Азербайджан экспортировал в Турцию через территорию Грузии 23,50 млн киловатт/часов электроэнергии.