В январе-марте этого года Грузия импортировала из Азербайджана 458 606 млн киловатт/часов электроэнергии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Общий объем импорта электроэнергии за отчетный период составил 533,04 млн киловатт/часов. На Азербайджан пришлось 86% грузинского импорта электроэнергии.

В первом квартале Россия поставила Грузии 74,430 млн киловатт/часов электроэнергии.

В январе-марте Азербайджан экспортировал в Турцию через территорию Грузии 14,82 млн киловатт/часов электроэнергии.