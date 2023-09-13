О нас

На Азербайджан приходится 7% мировой добычи ВР

На Азербайджан приходится 7% мировой добычи ВР Нефть, добываемая британской компанией BP в Азербайджане, составляет 7% от ее мировой добычи.
Энергетика
13 сентября 2023 г. 12:59
На Азербайджан приходится 7% мировой добычи ВР

Нефть, добываемая британской компанией BP в Азербайджане, составляет 7% от ее мировой добычи.

Как сообщает Report, об этом рассказала начальник отдела по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в рамках пресс-тура Министерства энергетики Азербайджана по Сангачальскому терминалу для журналистов по случаю 100-летия Гейдара Алиева.

T.Баятлы сообщила, что компания получила 168 млрд долларов США чистой прибыли от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

Представитель BP также отметила, что компания, которую она представляет, владеет 30%-ной долей в проектах в Азербайджане: "До сих пор BP и ее партнеры инвестировали 84 миллиарда долларов США в проекты, реализуемые в Азербайджане, Грузии и Турции. Хотя общая инвестиционная стоимость Южного газового коридора прогнозировалась в 45 миллиардов долларов США, в конечном итоге она составила 34 миллиарда долларов США".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BP-nin qlobal hasilatının 7 %-i Azərbaycanın payına düşür

Экслюзивные новости

Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi