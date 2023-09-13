На Азербайджан приходится 7% мировой добычи ВР

Нефть, добываемая британской компанией BP в Азербайджане, составляет 7% от ее мировой добычи.

Нефть, добываемая британской компанией BP в Азербайджане, составляет 7% от ее мировой добычи.

Как сообщает Report, об этом рассказала начальник отдела по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в рамках пресс-тура Министерства энергетики Азербайджана по Сангачальскому терминалу для журналистов по случаю 100-летия Гейдара Алиева.

T.Баятлы сообщила, что компания получила 168 млрд долларов США чистой прибыли от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

Представитель BP также отметила, что компания, которую она представляет, владеет 30%-ной долей в проектах в Азербайджане: "До сих пор BP и ее партнеры инвестировали 84 миллиарда долларов США в проекты, реализуемые в Азербайджане, Грузии и Турции. Хотя общая инвестиционная стоимость Южного газового коридора прогнозировалась в 45 миллиардов долларов США, в конечном итоге она составила 34 миллиарда долларов США".