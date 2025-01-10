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На Атырауском НПЗ устраняют разлив нефтепродуктов

На Атырауском НПЗ устраняют разлив нефтепродуктов На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (Казахстан) произошел разлив нефтепродуктов.
Энергетика
10 января 2025 г. 14:43
На Атырауском НПЗ устраняют разлив нефтепродуктов

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (Казахстан) произошел разлив нефтепродуктов.

Как сообщили казахстанскому бюро Report на заводе, в резервуарном парке №33 был обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина.

"Ответственными службами были приняты меры по отключению трубопровода от резервуара. В настоящее время сотрудники завода работают над устранением последствий инцидента. Произошедшее не повлияет на объемы отгрузки нефтепродуктов", - пояснили на заводе.

НПЗ продолжает работу в штатном режиме.

По данным казахстанских СМИ, авария произошла вечером 9 января.

Атырауский НПЗ - один из трёх ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введён в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является «КазМунайГаз» (99%).

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