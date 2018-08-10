На албанском участке TAP сварено 198 км труб

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Осуществлены сварочные работы труб протяженностью 198 км на албанском участке Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на албанские СМИ, об этом сказал министр инфраструктуры и энергетики Албании Дамиан Гикнури.

По его словам, участок трубопровода протяженностью 181 км находится под землей.

На албанском участке TAP протяженностью 134 км земля приведена в свое прежнее состояние.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Общая стоимость проекта TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.