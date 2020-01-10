​На АЧГ добывалось 535 тыс. баррелей нефти в сутки в прошлом году

В 2019 году ежесуточная добыча на блока "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия составила 535 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оператора блока – компанию BP-Azerbaijan.

На сегодняшний день Азербайджану передано более 45 млрд кубометров попутного газа с АЧГ.

С момента подписания первого соглашения по АЧГ в разработку месторождения инвестировано около 38 млрд долларов.

Напомним, что предыдущее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года. Первая нефть с месторождения "Чираг" была получена 7 ноября 1997 года.

В настоящее время на АЧГ имеются 6 добывающих платформ и 2 технологические платформы, с которых нефть и газ транспортируются на один из крупнейших мировых нефтегазовых терминалов - Сангачальский терминал.

А 2018 году с АЧГ в среднем добывалось 584 тыс. баррелей нефти в сутки.