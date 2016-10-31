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    На 14-километровом участке TAP на территории Албании завершены сварочные работы

    Вдоль маршрута трубопровода уложено 22 км труб

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Строительные работы на албанском участке Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, успешно продолжаются. Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики и промышленности Албании Дамиан Гикнури в своем микроблоге в twitter.

    По словам министра, вдоль маршрута трубопровода уложено 22 км труб, из них на участке примерно 14 км проведены сварочные работы.

    Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

    Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

    BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.

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