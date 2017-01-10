На 129-километровом участке TAP на территории Греции и Албании завершены сварочные работы

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Завершены сварочные работы на 129-километровом греческом и албанском участках Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP, на территории двух стран уложено в целом 166 км труб, очищено 244 км маршрута трубопровода.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.