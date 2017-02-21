Нью-Йоркская биржа выбрана в качестве площадки для продажи акций Saudi Aramco

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия рассматривает в качестве площадки для первичного размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco Нью-Йоркскую фондовую биржу. Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, помимо этого, рассматриваются также биржи Торонто и Лондона.

Напомним, что первоначально Саудовская Аравия планировала разместить акции на биржах Сингапура, Гонконга, Токио или Шанхая. Рыночная стоимость компании оценивается минимум в 2 трлн долларов. На первом этапе планируется разместить примерно 5% акций, что равно 100 млрд долларов.

В декабре прошлого года саудовская газета Al Iktisadi сообщала, что власти рассматривают возможность продажи до 49% акций Saudi Aramco. Процесс приватизации будет проходить поэтапно в течение 10 лет.