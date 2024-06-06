MVM: Покупка доли в "Шахдениз" - важнейший шаг в сторону диверсификации газовых поставок в Венгрию

Венгерская компания MVM считает важным шагом приобретение 5% долевого участия в проекте разработки месторождения "Шахдениз" с точки зрения диверсификации поставок газа.

Венгерская компания MVM считает важным шагом приобретение 5% долевого участия в проекте разработки месторождения "Шахдениз" с точки зрения диверсификации поставок газа.

Об этом, как передает Report, заявил генеральный директор MVM Group Кароли Матрай, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в энергетической сфере. Вчера мы с SOCAR подписали соглашение о приобретении 5% доли в "Шахдениз" - одном из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений. Мы гордимся этим, поскольку у нас особые отношения с Азербайджаном", - заявил Матрай.

По его словам, эта сделка стала крупнейшей в стратегии MVM Group.

"Это важнейший элемент в направлении диверсификации наших поставок газа и снижении зависимости от одного источника", - сказал Матрай.

Матрай напомнил, что в настоящее время основной объем природного газа Венгрия получает из России.

"Венгрия бедная страна с точки зрения запасов газа, внутренний спрос удовлетворяется за счет импорта. Основной объем этого газа страна получает из РФ. Вместе с тем, Венгрия также [в 2023 году] подписала договор с Азербайджаном на импорт 100 млн кубометров газа. Наше сотрудничество с Азербайджаном находится на высоком уровне", - отметил он.

Напомним, что MVM Group приобрела у ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" 5% доли в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз" и 4% в South Caucasus Pipeline Company (Компания Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC).

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.