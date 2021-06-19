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МВФ: Увеличение поставок по ЮГК компенсирует снижение добычи нефти

МВФ: Увеличение поставок по ЮГК компенсирует снижение добычи нефти Темпы роста ВВП в 2021 году составят 2,3%, поскольку сектора, затронутые "строгой изоляцией", вновь откроются
Энергетика
19 июня 2021 г. 15:56
МВФ: Увеличение поставок по ЮГК компенсирует снижение добычи нефти

Риски для перспектив азербайджанской экономики в целом сбалансированы, хотя неопределенность в отношении будущего пандемии остается высокой.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

"Ожидается, что вакцинация поможет победить COVID-19 и поддержать выздоровление. Прогнозируется, что темпы роста ВВП в 2021 году составят 2,3%, поскольку сектора, затронутые "строгой изоляцией", вновь откроются. Наряду с этим, увеличение поставок по Южному газовому коридору компенсирует снижение добычи нефти", - отмечает МВФ.

Экономисты Валютного фонда ожидают, что после резкого увеличения в 2020 году дефицит консолидированного бюджета останется в этом году высоким на уровне 5,6% ВВП из-за продолжающихся расходов на COVID-19 и увеличения расходов на реконструкцию, прежде чем он начнет сокращаться в 2022 году. По их мнению, более высокие цены на нефть позволят перейти от небольшого дефицита счета текущих операций в 2020 году к профициту в 2,4% ВВП в 2021 году.

Как отмечается в отчете, в 2020 году Азербайджан столкнулся с беспрецедентными проблемами: "Экономическая активность снизилась на 4,3% из-за углеводородного, контактно-интенсивного (в частности, сфера туризма) и транспортного секторов. Инфляция оставалась низкой, на уровне менее 3%, а в этом году прогнозируется умеренный рост инфляции на уровне примерно 4%.

Сальдо бюджета перешло от значительного профицита в 2019 году к значительному дефициту, а сальдо текущего счета также ослабло. Увеличение расходов на здравоохранение и значительный пакет экономической помощи помогли спасти средства к существованию, а также смягчить экономические последствия пандемии и снижения цен на нефть".

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Версия на азербайджанском языке IMF: CQD neft hasilatındakı azalmanı təbii qaz ixracı ilə kompensasiya edəcək

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