​МВФ: Среднегодовая цена на нефть вырастет до 51 доллара за баррель к 2021 году

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Среднегодовая цена на североморскую нефть марки Brent вырастет до 51 доллара за баррель к 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете МВФ о ситуации на нефтяном рынке и состоянии экономик нефтяных государства Кавказа, Центральной Азии и стран Ближнего Востока.

Согласно мнению специалистов фонда, среднегодовая цена на нефть в 2016 году составит 36 долларов за баррель, в 2017 — уже 42 доллара за баррель. В 2021 году, по мнению МВФ, среднегодовая цена на нефть достигнет 51 доллар за баррель.

Падение цен на нефть может создать серьезное давление на бюджеты нефтедобывающих стран Персидского залива, а также несут за собой риск ухудшения качества активов (в т.ч. ненефтяных) и рост давления на ликвидность. Для улучшения и стабилизации среднесрочных перспектив этих государств, а также диверсификации экономии и создания новых рабочих мест для растущей рабочей силы политикам этих стран придется проводить глубокие структурные реформы национальных экономик, полагают в МВФ.

Что касается нефтяных стран Кавказа и Центральной Азии (Азербайджан, Казахстан и др.), то им тоже требуются структурные реформы, а также усиление контроля за финансовой системой и поддержания стабильности финансового сектора.