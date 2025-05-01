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МВФ спрогнозировал безубыточную цену на азербайджанскую нефть до 2031 года

МВФ спрогнозировал безубыточную цену на азербайджанскую нефть до 2031 года По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году фискально безубыточная цена на азербайджанскую нефть составит 87,3 доллара США за баррель.
Энергетика
1 мая 2025 г. 11:14
МВФ спрогнозировал безубыточную цену на азербайджанскую нефть до 2031 года

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году фискально безубыточная цена на азербайджанскую нефть составит 87,3 доллара США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на МВФ, в следующем году средняя цена на нефть ожидается на уровне 85,6 доллара США, а к 2030 году она вырастет до 91,3 доллара США за баррель.

МВФ ожидает, что в 2025 году внешняя безубыточная цена на нефть для Азербайджана составит 167,8 доллара США за баррель, в 2026 году - 167 долларов США, а в 2030 году - 215 долларов США за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США за баррель.

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на азербайджанском языке IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycan neftinin itkisiz qiymətini proqnozlaşdırıb

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