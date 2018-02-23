МВФ: Сланцевая отрасль США не тянет на роль стабилизирующего производителя

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сланцевая индустрия Америки слишком мала и конкурентна, чтобы выполнять функцию стабилизирующего производителя.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по прогнозам МВФ, при темпах роста мировой экономики в районе 4% потребуется порядка 2 млн баррелей/день чистого прироста предложения в год.

"Это означает необходимость в новой валовой добыче в объеме 4-5 млн баррелей/день с учетом снижения добычи на действующих месторождениях. Даже если сланец будет добавлять на рынок 1 млн баррелей/день ежегодно, он не сможет в одностороннем порядке удовлетворить мировой спрос", - говорится в прогнозе.

Таким образом, исключая сценарий с экономическим спадом, к началу следующего десятилетия мировая экономика будет испытывать нехватку новой добычи в рамках более долгосрочных традиционных проектов, которые были отменены или отложены после обвала цен в 2014 году. Запасы нормализуются за счет низкого объема свободных мощностей, который будет ограничиваться из-за рисков срыва поставок под влиянием геополитики. Цены резко вырастут и, возможно, превысят 100 долларов/баррель, что ограничит потребление.

Отметим, что на прошлой неделе министр нефти ОАЭ Сухаил аль-Мазруи призвал своих коллег по соглашению восстановить истощившиеся свободные производственные мощности, чтобы компенсировать потенциальный неожиданный рост спроса или перебои в поставках.