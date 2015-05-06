​МВФ сделал предупреждение странам-производителям нефти

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) сделал предупреждение многим странам-производителям нефти во главе со странами Среднего Востока и Северной Африки. Фонд рекомендовал этим странам в связи со снижением цен на мировом нефтяном рынке регулировать свой бюджет в соответствии с ситуацией и сократить расходы.

Как сообщает Report, МВФ в своем отчете "Май 2015 года: экономическая ситуация" проанализировал влияние низких цен на нефть на экономику стран, добывающих нефть (регион Среднего Востока и Северной Африки). В отчете сказано, что снижение цен на нефть будет долгосрочным, и что также затронуты "новые реалии нефтяного рынка". "Страны-экспортеры нефти подошли к необходимости отказа от модели, при которой они опирались на нефтяные доходы, распределение их в виде субвенций и обеспечение граждан рабочими местами со стороны государства", - говорится в документе.