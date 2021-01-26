МВФ прогнозирует в этом году 20%-ный рост цен на нефть

Прежде всего сильно ускорится в 2021 году [рост цен] на металлы

Цены на нефть вырастут в текущем году более чем на 20%.

Как передает Report, такой прогноз содержится в обнародованном во вторник январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

Как говорится в этом документе, "отражая прогнозируемое глобальное восстановление [экономики], цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20% по сравнению с нижним базовым [уровнем] 2020 года, однако будут все еще оставаться намного ниже [уровня] 2019 года".

"Цены на другие сырьевые товары, кроме нефти, тоже, как ожидается, вырастут. Как прогнозируется, прежде всего сильно ускорится в 2021 году [рост цен] на металлы", - отмечают специалисты фонда.