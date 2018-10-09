МВФ прогнозирует падение цен на нефть до $60 за баррель в 2023 году

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цен на нефть до $68,78 за баррель в 2019 году и до $60 за баррель в 2023 году, говорится в докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе МВФ.

"Цены на нефть, как ожидается, составят в среднем $69,38 за баррель в 2018 году (что выше апрельского прогноза МВФ на уровне $62,3 и средней цены в 2017 году на уровне $52,80 за баррель). Ожидается, что глобальное предложение нефти будет постепенно увеличиваться на прогнозном горизонте, понижая тем самым цены на нефть до $68,76 за баррель в 2019 году, а также до примерно $60 за баррель в 2023 году", - говорится в докладе.