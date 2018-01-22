МВФ прогнозирует мировые цены на нефть в пределах 60 долларов за баррель

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 9,7 доллара по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом - до 59,9 доллара за баррель.

Как сообщает Report, об этом отмечается в докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов (на 11 декабря 2017 года) 59,9 доллара за баррель в 2018 году и 56,4 доллара за баррель в 2019 году", - отмечается в докладе.

МВФ в октябре снизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы на 1,6 доллара и 1,8 доллара за баррель - до 50,3 и 50,2 доллара соответственно.