МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 и 2022 годах

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 0,98 доллара, до 65,68 доллара США за баррель, на 2022 год — на 1,5 доллара, до 64,5 доллара США за баррель.

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 0,98 доллара, до 65,68 доллара США за баррель, на 2022 год — на 1,5 доллара, до 64,5 доллара США за баррель.

Как передает Report, это следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).

По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара США за баррель. В июле фонд прогнозировал стоимость нефти в 2021 году на уровне 64,7 доллара за баррель.

Напомним, что сегодня утром стоимость барреля декабрьской нефти Brent составила 83,86 долларов США (+0,25%). Баррель ноябрьской нефти WTI торговался по 80,70 долларов США (+0,22%). В ходе предыдущих торгов оба эталона подорожали на 1,5%.