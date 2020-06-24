МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до 36,18 долларов США и 37,54 долларов США соответственно в связи с пандемией нового коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в среду июньском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

В апрельском докладе МВФ прогнозировал, что средняя цена одного барреля нефти будет равна в текущем году 34,80 долларов США, а в следующем - 36,40 долларов США. В 2019 году, отмечают в фонде, стоимость барреля нефти в среднем равнялась 61,39 долларов США.

Как отмечают авторы доклада, "кривые нефтяных фьючерсов показывают, что цены, как ожидается, вырастут [впоследствии] до 46 долларов США, что все еще примерно на 25% ниже среднего показателя 2019 года".

Показатель для расчетов в этом исследовании берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов нефти.

Эксперты отмечают, что "стабильность на рынке нефти помогла поднять настроения" инвесторов. В фонде считают, что "низкие цены на нефть также дают возможность сократить вредные топливные субсидии".