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    МВФ: Период низких цен на нефть затянется

    Cтоимость нефти может восстановиться до 60 долларов за баррель

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Период низких цен на нефть будет длительным. 

    Как сообщает Report, об этом каналу RNS заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

    Проблема обсуждалась на встрече с руководством африканской региональной организации CEMAC.

    Также она отметила, что реабилитация цен на нефть возможна. Однако положительные прогнозы могут быть сделаны лишь к 2019 году.

    По словам Лагард, к этому времени стоимость за баррель нефти может восстановиться до 60 долларов.

    Также на встрече речь шла об избыточном положении нефти на мировом рынке. Лагард также добавила, что на ситуацию активно влияет снижение спроса на нефть в США.

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