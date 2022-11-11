МВФ ожидает увеличения инвестиций в энергопереход к 2030 году почти втрое

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2022 году мир потратит на энергетический переход 1,4 трлн долларов США, а к 2030 году эта сумма должна возрасти до более чем 4 трлн долларов США, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов и обе

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2022 году мир потратит на энергетический переход 1,4 трлн долларов США, а к 2030 году эта сумма должна возрасти до более чем 4 трлн долларов США, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов и обеспечить достаточное энергоснабжение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВФ.

"Глобальные выбросы CO 2 , связанные с энергетикой, выросли на рекордную величину в 2021 году, а инвестиции в экологически чистые энергетические технологии по-прежнему намного ниже того, что потребуется для снижения выбросов до нуля к середине века или вскоре после этого.

В то же время снижение инвестиций в последние годы привело к тому, что некоторые производители нефти и газа не смогли быстро нарастить добычу, чтобы удовлетворить сегодняшний спрос, даже с учетом рекордно высоких цен. Мы рискуем увидеть худшее из обоих миров: неспособность обеспечить текущие потребности в энергии и прискорбно отстать от того, что необходимо для достижения международных климатических целей", отмечает фонд.

Аналитики Валютного фонда также подчеркивают, что инвестиции в переход на экологически чистую энергию растут. В течение пяти лет после Парижского соглашения 2015 года инвестиции в чистую энергию росли всего на 2% в год. Однако с 2020 года этот показатель вырос до 12% в год из-за увеличения расходов на солнечную и ветровую энергию, включая рекордный год для оффшорной ветроэнергетики в 2021 году.

"Есть сильный импульс в других новых областях, таких как водород с низким уровнем выбросов; новые аккумуляторные технологии; и улавливание, использование и хранение углерода (CCUS), даже если этот впечатляющий рост исходит от небольшой базы. Например, в 2021 году было объявлено о планах реализации около 130 проектов по улавливанию углерода в коммерческом масштабе в 20 странах, а шесть проектов CCUS были одобрены для окончательного инвестирования. Между тем, война в Украине укрепила политическую поддержку водорода с низким уровнем выбросов, особенно в Европе. А инвестиции в аккумуляторные накопители энергии достигают новых максимумов и, как ожидается, удвоятся в 2022 году.

Но эти инвестиции сосредоточены в странах с развитой экономикой и Китае, в результате чего многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, особенно в Африке, не могут привлечь инвестиции в экологически чистую энергию и финансирование, в которых они нуждаются, что увеличивает и без того тревожный разрыв. За исключением Китая, расходы на чистую энергию в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах застряли на уровне 2015 года, что означает, что они не увеличились с момента заключения Парижского соглашения. Падение стоимости чистых технологий означает, что эти деньги идут дальше, но общая сумма — около 150 млрд долларов США в год — намного меньше того, что необходимо для устойчивого удовлетворения растущего спроса на энергию в развивающихся странах", - отмечает МВФ.

Фонд считает, что в этих странах государственные средства на проекты в области устойчивой энергетики уже были ограничены и стали еще более дефицитными после пандемии COVID-19. Политическая основа зачастую слаба, экономические перспективы неопределенны, а стоимость заимствований растет. После того, как разразилась пандемия, число африканцев, не имеющих доступа к электричеству, увеличилось, что свело на нет многолетний прогресс на этом важнейшем фронте, заметили аналитики МВФ.