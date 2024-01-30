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МВФ ожидает снижения цен на нефть в 2024-2025 годах

МВФ ожидает снижения цен на нефть в 2024-2025 годах Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цен на нефть в мире на 2,3% в 2024 году и на 4,8% в 2025 году.
Энергетика
30 января 2024 г. 17:12
МВФ ожидает снижения цен на нефть в 2024-2025 годах

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цен на нефть в мире на 2,3% в 2024 году и на 4,8% в 2025 году.

Как передает Report, это следует из опубликованного доклада организации.

После снижения нефтяных цен на 16% в 2023 году, в ближайшие два года они сократятся на 2,3% и 4,8% соответственно.

В денежном выражении МВФ ожидает, что средняя предполагаемая цена на нефть в составит 79,1 доллара за баррель в 2024 году и 75,31 доллара в 2025 году.

При расчете цены на мировом рынке фонд исходит из простого среднего значения стоимости нефти сортов Brent, Dubai Fateh и WTI.

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