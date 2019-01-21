 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВФ: Нефть на мировом рынке будет стоить около 55 долларов за баррель в ближайшие пять лет

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Начиная с августа, в мировых ценах на сырую нефть наблюдается волатильность.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда (МВФ).

    МВФ также опубликовал свой прогноз цен на сырую нефть:

    "С начала января стоимость сырой нефти установилась в пределах 55 долларов за баррель, и в течение следующих 4-5 лет рынки ожидают такую цену нефти".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi