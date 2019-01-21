МВФ: Нефть на мировом рынке будет стоить около 55 долларов за баррель в ближайшие пять лет

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Начиная с августа, в мировых ценах на сырую нефть наблюдается волатильность.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ также опубликовал свой прогноз цен на сырую нефть:

"С начала января стоимость сырой нефти установилась в пределах 55 долларов за баррель, и в течение следующих 4-5 лет рынки ожидают такую цену нефти".