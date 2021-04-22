МВФ назвал безубыточную цену на нефть для Азербайджана в 2021 году

В 2020 году этот показатель был равен 65 долларов США за баррель

Фискальная безубыточная цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2021 году составит 82,5 долларов США за баррель, в 2022 году — 66,4 доллара США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Ближнего Востока и Центральной Азии .

В 2020 году этот показатель был равен 65 долларов США за баррель.

Кроме этого, МВФ прогнозирует, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть (external breakeven oil price) для Азербайджана в 2021 году достигнет 98,6 долларов США за баррель и 98 долларов США за баррель — в 2022 году (69,5 долларов США за баррель в 2020 году).

В госбюджете Азербайджана на 2021 год цена на нефть заложена на уровне 40 долларов США за баррель.

МВФ также ожидает, что экспорт нефти из Азербайджана сократится с 0,58 млн баррелей в сутки в 2020 году до 0,54 млн баррелей в сутки в 2021 году и до 0,5 млн баррелей в сутки в 2022 году.

Рост ненефтяного ВВП Азербайджана в 2021 году, по оценкам фонда, составит 3,5%, а в 2022 году замедлится до 2,5%. При этом в целом рост ВВП Азербайджана в 2021 году будет равен 2,3%, в 2022 году замедлится до 1,7%.