МВФ: К 2030 году в Азербайджане ожидается поэтапное введение налога на выбросы углерода

К 2030 году за счет постепенной отмены топливных субсидий на Кавказе и Центральной Азии (КЦА) предполагается поэтапное введение налога на выбросы углерода в размере 4 доллара США за тонну выбросов CO 2.

К 2030 году за счет постепенной отмены топливных субсидий на Кавказе и Центральной Азии (КЦА) предполагается поэтапное введение налога на выбросы углерода в размере 4 доллара США за тонну выбросов CO 2.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ) "Как фискальная политика может помочь Ближнему Востоку и Центральной Азии сократить выбросы".

На Ближнем Востоке, в Северной Африке, Афганистане и Пакистане (БВСАП) предусматривается введение налога в размере 8 долларов США за тонну углерода.

"Некоторые страны уже предпринимают шаги в этом направлении. Например, Казахстан ввел схему торговли квотами на выбросы, Иордания неуклонно отказывается от топливных субсидий, а Саудовская Аравия недавно создала региональный рынок углеродных кредитов", - отмечает МВФ.

Аналитики фонда считают, что повышение фактической цены на ископаемое топливо чревато вызовами в краткосрочной перспективе, поскольку оно требует от нынешнего поколения взять на себя бремя перехода к энергетике: "Особенно пострадают уязвимые слои населения и предприятия, которые полагаются на дешевую энергию. Хотя дополнительные бюджетные ресурсы за счет налоговых поступлений и сокращения субсидий могут ослабить эти побочные эффекты, экономический рост может временно замедлиться, а инфляция может возрасти".

Однако в долгосрочной перспективе такой переход оставит будущим поколениям более чистую, более энергоэффективную и потенциально более конкурентоспособную экономику, поскольку она унаследует меньше искажений, более сильные государственные финансы и более эффективное распределение ресурсов, отмечает МВФ.

"Почти все 32 страны Ближнего Востока и Центральной Азии обязались сдерживать выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения. Для выполнения этих обязательств странам сейчас необходимо срочно интегрировать климатическую политику в национальные экономические стратегии.

По нашим оценкам, страны Ближнего Востока и Центральной Азии коллективно обязались сократить ежегодные выбросы парниковых газов в 2030 году на 13-21% по сравнению с текущей тенденцией, в зависимости от наличия внешней поддержки. Это означает, что региону необходимо будет сократить свои выбросы на душу населения на целых 7% в течение следующих восьми лет. Только несколько стран добились такого сокращения при сохранении экономического роста", - говорится в исследовании.

МВФ в своем обзоре вариантов политики для выполнения обязательств региона по смягчению последствий фокусируется на двух категориях фискальной политики — и компромиссах между ними — для сдерживания выбросов парниковых газов: во-первых, меры, повышающие фактическую цену на ископаемое топливо, и, во-вторых, государственные меры. инвестиции в возобновляемые источники энергии.