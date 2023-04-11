МВФ: Эскалация конфликта в Украине грозит новым витком энергокризиса в Европе

Эскалация конфликта в Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами.

Эскалация конфликта в Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и усилить риски продовольственной безопасности в странах с низкими доходами.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

В МВФ также отметили, что хотя угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), снижению спроса и "мягкой зиме", сохраняются риски значительного роста цен в будущем.

"На фоне возросших цен на продовольствие и топливо может возрасти социальное напряжение", - предупредили в МВФ.