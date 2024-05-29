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МВФ допустил полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов к 2030 году

МВФ допустил полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов к 2030 году Европейские страны полностью смогут отказаться от российского газа к 2030 году.
Энергетика
29 мая 2024 г. 10:31
МВФ допустил полный отказ Евросоюза от российских энергоресурсов к 2030 году

Европейские страны полностью смогут отказаться от российского газа к 2030 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе под названием "Энергетическая безопасность выигрывает от усиления мер Европы по борьбе с изменением климата".

Доля России в импорте газа в Евросоюзе сократилась с 41% в 2021 году до 15% в первые 10 месяцев 2023 года.

Фонд в своем докладе ориентируется на ежемесячные отчеты Евростата. Отмечается, что Германия переориентировала импорт природного газа на Норвегию, чья доля выросла с 19% до 60%, и на такие страны, как Бельгия и Нидерланды.

Импорт российского газа более чем на 15% также сократился у Хорватии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии и Швеции.

Ожидается, что Европа будет импортировать больше ископаемого топлива из США. Повышение цен подтолкнет ЕС к росту производства энергоресурсов, что снизит коэффициент зависимости от импорта на 1,2 процентного пункта.

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Версия на английском языке IMF says Europe to phase out all remaining Russian fossil fuels by 2030

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