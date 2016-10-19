МВФ: Цены на нефть в ближайшие 5 лет не превысят 60 долларов за баррель

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть не превысят уровень в 60 долларов за баррель до 2021 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ) об экономике Ближнего Востока и Средней Азии (Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia).

Согласно предыдущему прогнозу МВФ, цена к 2021 году не должна была превысить 50 долларов за баррель. В новом докладе также отмечается, что в 2017 году средний уровень цены на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43 долларов за баррель в текущем году.

При этом данный прогноз может быть скорректирован в сторону как повышения, так и понижения из-за высокой неопределенности, связанной с перепадами в объеме добычи нефти в ряде стран и с продолжающимся ростом эффективности добычи сланцевой нефти в США, отмечает МВФ.