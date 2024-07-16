МВФ: Цена барреля нефти составит в 2024 году 81,26 доллара

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что средняя цена барреля нефти составит в нынешнем году 81,26 доллара, а в следующем - 76,38 доллара.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что средняя цена барреля нефти составит в нынешнем году 81,26 доллара, а в следующем - 76,38 доллара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в июльском обновлении к докладу фонда о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне.

При этом в МВФ поясняют, что имеется в виду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. Специалисты фонда также уточняют, что по сравнению с их апрельскими выводами упомянутые показатели на 2024 и 2025 год пересмотрены в сторону повышения на 3,3 п.п и 0,3 п.п соответственно.

В документе сообщается, что "цены на энергетическое сырье, как ожидается, упадут на примерно 4,6% в 2024 году, что меньше, чем прогнозировалось в апрельском докладе". Это изменение отражает повышение цен на нефть вследствие "глубокого сокращения объемов добычи [объединением] ОПЕК+", пишут эксперты МВФ. Кроме того, по их свидетельству, свою роль сыграло ослабление "ценового давления в результате конфликта на Ближнем Востоке", хотя оно и сохраняется.