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МВФ: Азербайджан сохранит объемы добычи и экспорта газа до 2031 года на стабильном уровне

МВФ: Азербайджан сохранит объемы добычи и экспорта газа до 2031 года на стабильном уровне В 2025 году и 2026 годах среднесуточная добыча природного газа в Азербайджане ожидается на уровне 0,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.
Энергетика
1 мая 2025 г. 11:27
МВФ: Азербайджан сохранит объемы добычи и экспорта газа до 2031 года на стабильном уровне

В 2025 году и 2026 годах среднесуточная добыча природного газа в Азербайджане ожидается на уровне 0,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по перспективам развития экономики Ближнего и Востока и Центральной Азии..

Такой же объем добычи ожидается и в 2030 году.

По прогнозам МВФ, в текущем году среднесуточный объем экспорта азербайджанского природного газа составит 0,5 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Согласно оценке фонда, этот показатель сохранится на том же уровне как в 2026 году, так и в 2030 году.

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Версия на английском языке IMF: Azerbaijan to keep gas production, export volumes at stable levels until 2031
Версия на азербайджанском языке IMF: Azərbaycan 2031-ci ilə qədər qaz hasilatı və ixracı sabit səviyyədə saxlayacaq

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