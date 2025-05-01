МВФ: Азербайджан сохранит объемы добычи и экспорта газа до 2031 года на стабильном уровне

В 2025 году и 2026 годах среднесуточная добыча природного газа в Азербайджане ожидается на уровне 0,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.

В 2025 году и 2026 годах среднесуточная добыча природного газа в Азербайджане ожидается на уровне 0,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по перспективам развития экономики Ближнего и Востока и Центральной Азии..

Такой же объем добычи ожидается и в 2030 году.

По прогнозам МВФ, в текущем году среднесуточный объем экспорта азербайджанского природного газа составит 0,5 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Согласно оценке фонда, этот показатель сохранится на том же уровне как в 2026 году, так и в 2030 году.