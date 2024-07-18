Мустафа Гурбанлы: SOCAR стремится свести к нулю факельное сжигание к 2030 году

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стремится свести к нулю факельное сжигание к 2030 году.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) стремится свести к нулю факельное сжигание к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента Госнефтекомпании Азербайджана Мустафа Гурбанлы во время медиа-тура в Экологический парк SOCAR, организованного для представителей СМИ по случаю Дня национальной прессы и 30-летия "Контракта века".

Он отметил, что в связи с этим SOCAR проводит измерения своих выбросов, исследуются вопросы ветровой, солнечной энергии и "зеленого водорода".

М.Гурбанлы сказал, что в Государственной нефтяной компании Азербайджана уже более полутора лет идет процесс трансформации из нефтегазовой компании в энергетическую корпорацию.