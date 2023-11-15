Мурат Сеитнепесов: Каспийский регион крайне важен для глобальной энергетической и продбезопасности

Каспийский регион крайне важен для глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

Каспийский регион крайне важен для глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявил президент Большой Каспийской Ассоциации (Greater Caspian Association) Мурат Сеитнепесов на панели "Глобальная торговля: вклад в устойчивость мира", проходящей в рамках форума "Каспийская неделя-2023".

По его словам, логистика играет ключевую роль в развитии региона: "Форум является важной платформой для внедрения интеллектуальных систем в логистике, приглашения новых партнеров, обсуждения вопросов привлечения инвестиций для реализации проектов в регионе и их презентации".