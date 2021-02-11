Мурад Гейдаров: ЮГК открыт для всех производителей газа Каспийского региона

"Южный газовый коридор" со стратегической точки зрения обеспечивает двойную диверсификацию для Европы, о которой постоянно говорят европейские политики

"Южный газовый коридор" (ЮГК) - это транспортная система, которая на начальном этапе обеспечивает поставки природного газа из Азербайджана в Грузию, Турцию и ряд европейских стран с последующим расширением и возможностью поставок газа третьих стран в указанные регионы.

Об этом Report сообщил председатель Совета директоров консорциума TAP Мурад Гейдаров.

М. Гейдаров отметил, что ЮГК также является инфраструктурой, которая позволит развиваться другим инфраструктурным проектам для расширения географии поставок природного газа: “В этой связи мы всегда отмечаем, что такие проекты, как интерконнектор Греция-Болгария (IGB), Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), система BRUA также получат дополнительный толчок и стимул для своей реализации”.

По его словам, "Южный газовый коридор" со стратегической точки зрения обеспечивает двойную диверсификацию для Европы, о которой постоянно говорят европейские политики: “Это прежде всего новый источник газа, который будет поставляться в Европу по новому маршруту. Поэтому когда европейцы говорят, что им нужна диверсификация, то ЮГК обеспечивает двойную диверсификацию”.

Что касается Азербайджана, Гейдаров отметил, что страна получает гарантированную прибыль от поставок природного газа стабильный, надежный и коммерчески выгодный европейский рынок: "Кроме того, мы поставляем газ нашим соседям. Все это имеет долгосрочный характер – 25 лет – с гарантированной прибылью".

Представитель TAP подчеркнул, что инфраструктура "Южного газового коридора" в своем первичном дизайне предусматривала дальнейшее расширение: "Поэтому открыт доступ для производителей газа не только из Азербайджана, но и Каспийского региона и Средиземноморья, которые смогут поставлять газ на свои рынки по системе "Южного газового коридора". Технически система может легко расширятся. Естественно, что система европейского сегмента ЮГК - Трансадриатического газопровода (TAP) может быть расширена в соответствии с законодательством Европейского союза. То есть, если первоначально TAP с пропускной способностью 10 млрд кубометров газа был частично освобождена от европейского законодательства через соответствующие разрешения, то дальнейшее расширение трубопровода должно проходить в соответствии со строгими требованиями европейского законодательства, в частности, газовой директивы. Решение принимается на основе коммерческой целесообразности в соответствии с законодательством ЕС и других стран по маршруту системы".

Мурад Гейдаров

Он напомнил, что, если в будущем возникнет интерес стран западнобалканского региона к азербайджанскому газу, в первую очередь, должно быть принято коммерческое решение: "В соответствии с европейским законодательством, инфраструктура должна быть расширена, необходимо создать продолжение инфраструктуры через различные интерконнекторы. Решение об этом принимают соответствующие страны и компании, участвующие в проекте. Но и здесь следует учитывать, что система TAP начнет работать в расширенном режиме не раньше 2026 года. Естественно, что для осуществления расширения TAP необходимо изучить рынок, рассчитать насколько это расширение соответствует интересам рынка в экономической модели газопровода. После этого должны быть проведены соответствующие общественные слушания и на основании заявок потенциальных поставщиков проводятся аукционы. Эти заявки также анализируются, а затем принимается решение о целесообразности расширения. Данное решение также утверждается национальными регуляторами и соответствующими подразделениями Европейской комиссии. Именно после этого осуществляется расширение. Это расширение также должно отвечать всем стандартам, особенно с точки зрения воздействия на окружающую среду. То есть расширение трубопровода само по себе является большим проектом”.

Он отметил, что после расширения "Южного газового коридора" полная пропускная способность TAP составит 20 млрд, Трансанатолийского газопровода (TANAP) - 31 млрд, а Южно-Кавказского трубопровод - 30 млрд кубометров.