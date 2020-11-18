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Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнется в конце года

Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнется в конце года По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта ЮГК, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2"
Энергетика
18 ноября 2020 г. 12:30
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнется в конце года
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Трансадриатический газопровод (TAP), призванный поставлять азербайджанский газ в Европу, официально начал эксплуатироваться. Но это не означает начало поставок газа.

Об этом Report сообщил председатель совета директоров консорциума TAP Мурад Гейдаров.

По его словам, поставки природного газа осуществляются в соответствии с соглашениями о купле-продаже: "Согласно многочисленным контрактам Azerbaijan Gas Supply Company (AQSC), существующим для рынков Греции, Албании и Италии, поставки природного газа начнутся в конце года".

М. Гейдаров отметил, что в настоящее время продолжаются работы по тестированию трубопроводной системы: "В то же время покупатели природного газа должны протестировать процесс приема газа и доставки потребителям. По этой причине транспортировка азербайджанского природного газа по этому трубопроводу начнется в конце года".

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта ЮГК, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP для поставок азербайджанского газа в Европу. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м). Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках.

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Версия на английском языке Murad Heydarov: "Transportation of Azerbaijani gas via TAP will start later in the year"
Версия на азербайджанском языке Murad Heydərov: "Azərbaycan qazının TAP ilə nəqlinə ilin sonunda başlanılacaq"

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