Мурад Гейдаров: Азербайджанский газ может поставляться в Балканские страны

Каждая из стран-членов консорциума TAP (TAP AG), транспортирующего азербайджанский природный газ в Европу по Трансдриатическому газопроводу (TAP), является членом НАТО.

Каждая из стран-членов консорциума TAP (TAP AG), транспортирующего азербайджанский природный газ в Европу по Трансдриатическому газопроводу (TAP), является членом НАТО.

Об этом сообщил Report член Совета директоров TAP AG Мурад Гейдаров, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Североатлантического Совета НАТО в Брюсселе о том, что четыре страны альянса, в том числе Турция, импортируют газ из Азербайджана и имеются возможности для расширения этой географии в будущем.

По его словам, сегодня членами альянса являются Турция, Италия, Болгария, Греция и Албания.

M.Гейдаров отметил, что большинство стран-участниц Ионико-Адриатического трубопровода (IAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в несколько стран Юго-Восточной Европы, являются членами НАТО: “Хотя Черногория и Албания не являются членами Европейского Союза, они члены НАТО. Кроме того, сюда следует добавить Хорватию и Северную Македонию. Если мы говорим, что расширение Южного газового коридора даст выход к Западным Балканам, то следует учесть, что многие из этих стран также являются членами НАТО. Следовательно, господин президент обратил внимание на то, что четыре страны альянса, в том числе Турция, импортируют газ из Азербайджана, и есть возможности для расширения этой географии в будущем”.

Президент Ильхам Алиев в интервью испанской газете "El Pais" 14 декабря отметил, что Трансадриатический газопровод был введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, и с этого момента начался наш экспорт в Европу: "До этого нашими экспортными рынками являлись в основном Турция и Грузия. Таким образом, крупнейший потребитель, начавший получать наш газ, - это Италия, а после нее Греция и Болгария. Здесь есть потенциал для расширения географии. В нынешнем году мы экспортировали в Европейский Союз более 7 миллиардов кубометров природного газа. В следующем году планируем экспортировать 9 миллиардов, а в 2023 году – 11 миллиардов кубометров газа. Эта цифра может вырасти, но, как вам известно, газовый рынок отличается от нефтяного. Здесь контракты должны быть заключены заранее. Контракты по экспортируемым в настоящее время объемам газа были заключены до сдачи трубопровода в эксплуатацию. Бизнес в газовом секторе ведется так. Так что для увеличения добычи или планирования сотрудничества с новыми членами Европейского Союза необходимо провести переговоры на практическом уровне, оценить потенциал данного рынка и связанность систем газовой инфраструктуры в Европе".