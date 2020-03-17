Мозырский НПЗ начал переработку азербайджанской нефти, поступившей по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке", - сказал Тищенко.

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана - SOCAR ) в марте поставит для Белоруссии три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска, ожидается еще 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light из Супсы.

Напомним, что в целом SOCAR поставит Беларуси 1 млн тонн нефти в 2020 году.