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Может ли нарушить правила ВТО приграничный налог на выбросы углерода в ЕС?

Может ли нарушить правила ВТО приграничный налог на выбросы углерода в ЕС? ЕС планирует ввести плату на выбросы углерода для импорта товаров, включая сталь, цемент и электроэнергию
Энергетика
17 июня 2021 г. 17:57
Может ли нарушить правила ВТО приграничный налог на выбросы углерода в ЕС?

Планы Европейского Союза (ЕС) по установлению цен на выбросы углерода для импорта товаров могут противоречить правилам мировой торговли и угрожать безопасности энергопоставок.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

ЕС планирует ввести плату на выбросы углерода для импорта товаров, включая сталь, цемент и электроэнергию. Об этом, в частности, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство. По мнению Европейской комиссии, такая мера будет полностью соответствовать правилам Всемирной торговой организации.

А,Новак, бывший ранее министром энергетики РФ, сообщил на страницах ведомственного журнала, что в ближайшие годы такие пограничные налоги на выбросы углерода могут быть распространены на нефть, природный газ и уголь, основные источники доходов российской государственной казны.

«Многие эксперты считают, что введение [пограничного налога на выбросы углерода] может нарушить несколько принципов Всемирной торговой организации», — сказал А.Новак.

Он также призвал к поиску компромисса в этом вопросе и предупредил о возможных перебоях с поставками энергии.

«Искусственные ограничительные меры традиционного топливно-энергетического сектора могут снизить его рентабельность и инвестиционную привлекательность. Как следствие, возникнет угроза безопасности энергоснабжения», — сказал российский чиновник.

Отметим, что страны Евросоюза согласились с необходимостью прекратить финансирование бюджетом союза новых трансграничных проектов в области нефти и газа. К такому решению пришел Совет стран ЕС.

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