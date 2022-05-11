Может ли "Азеригаз" перейти на двухзонный тариф?

Сегодня у ПО” Азеригаз "нет технической возможности перейти на ночной/дневной (двухзонный) тариф.

Сегодня у ПО” Азеригаз "нет технической возможности перейти на ночной/дневной (двухзонный) тариф.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, в первую очередь, для перехода на двухзонный тариф должны быть установлены умные счетчики.

Иначе, по мнению Р.Алиева, сотрудники "Азеригаз“ должны будут каждый день осуществлять считывание счетчиков: "И утром, и вечером счетчики должны считываться. Это невозможно. В настоящее время нет даже технической подготовки к этому переходу. Пока мы осуществляем продажу по существующему тарифу”.

Глава "Азеригаз" отметил, что уже установлено около 50 тысяч “умных” счетчиков: "В настоящее время на счетчике обычного механического типа устанавливается “умное” устройство. Мы уже практиковали считывание его извне и прекращение подачи газа. Мы начали эту работу в качестве ”пилотного проекта" в 2021 году. Эта система уже введена в эксплуатацию. А в этом году мы планируем ее расширить. Также есть предварительное соглашение с руководством SOCAR. Мы думаем, что в этом году счетчики 300 тысяч абонентов будут оснащены смарт-устройствами".

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