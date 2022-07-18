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Мозамбик начал промышленную добычу газа на шельфе Индийского океана

Мозамбик начал промышленную добычу газа на шельфе Индийского океана Республика Мозамбик приступила к промышленной добыче газа на шельфе Индийского океана.
Энергетика
18 июля 2022 г. 15:07
Мозамбик начал промышленную добычу газа на шельфе Индийского океана

Республика Мозамбик приступила к промышленной добыче газа на шельфе Индийского океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом зимбабвийская газета The Herald сообщает со слов министра минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Карлуш Закариаш.

По его словам, первый газ начал поступать на плавучую платформу с шельфового месторождения в районе Ровума в Индийском океане у берегов северной провинции Кабу-Делгаду.

"Республика Мозамбик стала важным игроком в мировой энергетике, войдя в группу стран, производящих и поставляющих на мировой рынок сжиженный газ, - заявил он. - Это окажет значительное влияние на экономическое развитие страны и глобальную систему энергетической безопасности".

Добыча ведется с построенной в Южной Корее плавучей платформы Coral South, которая подключена к шести подводным газовым скважинам. Оператором проекта является международный консорциум во главе с итальянской энергетической группой Eni. В нее также входят американская ExxonMobil, Китайская национальная нефтяная компания, португальская компания Galp, южнокорейская Kogas и Национальная углеводородная компания Мозамбика. Платформа способна производить 3,4 млн тонн природного газа в год. Британская энергетическая группа BP подписала с правительством Мозамбика контракт на приобретение всего газа, производимого Coral South.

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